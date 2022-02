L’apaisement en Ukraine tire les indices à la hausse

Les indices actions européens ont repris des couleurs mardi matin, portés par des informations de presse indiquant que des soldats russes déployés près de la frontière ukrainienne avaient commencé à rejoindre leurs garnisons.

A 13h, l’indice Stoxx Europe 600 prenait 1,2%, à 466,8 points, après avoir cédé 1,8% la veille en raison des inquiétudes au sujet de l’Ukraine. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 gagnaient 1,58% et 1,51%. A Francfort, le DAX 40 s’adjugeait 1,8% également et le FTSE 100, à Londres, avançait de 0,7%.

L’agence de presse russe Interfax, citant le ministère russe de la Défense, a rapporté mardi matin que des troupes russes avaient commencé à rejoindre leurs bases après avoir accompli leur mission près de la frontière ukrainienne.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, est attendu mardi au Kremlin pour tenter d'apaiser les tensions. Sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a appelé mardi matin Moscou à retirer ses troupes à la frontière ukrainienne, et à être «totalement transparente» sur ses actions.

On observe un «certain répit dans la crise entre l'Ukraine et la Russie, car les deux parties semblent vouloir poursuivre leurs efforts diplomatiques pour éviter une action militaire», souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

En Asie, les marchés d'actions ont terminé en ordre dispersé mardi. L'indice Nikkei 225 a perdu 0,8% à Tokyo, et le Shanghai Composite a pris 0,5%. L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a cédé 0,8%.

Dans ce contexte d’apaisement, les cours des matières premières énergétiques correlées à la Russie ont beaucoup baissé : le prix gaz européen (contrat 1 mois TTF à Rotterdam) a perdu 8,5% à 73 euros/MWh, et le contrat sur le pétrole Brent a diminué de 3,1% à 93,41 dollars/baril. Et les taux ont repris leur marche en avant, tirée par les resserrements monétaires, à 0,31% pour le Bund et 0,78% pour l'OAT.