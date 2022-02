Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le mois de janvier a été marqué par une puissante rotation sectorielle et stylistique, alors que l’inflation s’installe et qu’un virage monétaire se met en place. Les titres cycliques et value ont fortement surperformé dans ce contexte à l'inverse des valeurs défensives de «visibilité» et des...