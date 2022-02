La Fed fait planer une menace sur les marchés émergents

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A l’issue de leur réunion de décembre dernier, les membres du Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont non seulement évoqué un éventuel relèvement des taux plus tôt que prévu, mais également la possible réduction de la taille du bilan de la banque centrale. Cela a...