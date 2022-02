Blackstone et Carlyle élaborent une offre sur la branche génériques de Novartis

Blackstone et Carlyle seraient en discussions pour éventuellement présenter une offre conjointe sur la branche de médicaments génériques de Novartis, rapporte mardi l'agence de presse Bloomberg. Les deux sociétés de capital-investissement ont étudié les avantages d'une offre commune pour racheter Sandoz, qui pourrait être valorisé à environ 25 milliards de dollars (22,2 milliards d'euros). D'autres groupes seraient également sur les rangs pour mettre la main sur la filiale de génériques du géant suisse, telles Advent International et KKR. Novartis, qui cherche depuis deux ans à rendre Sandoz plus indépendant, avait annoncé en octobre dernier lancer une revue stratégique sur cette activité afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.