L’inflation allemande décélère moins vite qu’attendu

Les prix à la consommation harmonisés en Allemagne ont progressé de 5,1% sur un an et de 0,9% sur un mois en janvier, d'après la première estimation publiée lundi par Destatis. En décembre, l'inflation allemande avait atteint 5,7% sur un an. Le consensus Dow Jones Newswire anticipait une hausse de 4,4% des prix à la consommation sur un an en janvier. Le déclin du taux d'inflation provient d'un effet de base : la baisse temporaire de la TVA outre-Rhin au deuxième semestre 2020 n'est plus prise en compte, à partir de janvier 2022, dans la base de comparaison annuelle. En revanche, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et le niveau toujours élevé des prix de l'énergie, avec un baril de pétrole à 90 dollars pour le Brent, tirent les prix à la hausse.