Blackstone et Carlyle lorgneraient les génériques de Novartis

Blackstone et Carlyle seraient en discussions pour éventuellement présenter une offre conjointe sur la branche de médicaments génériques de Novartis, rapporte mardi l'agence de presse Bloomberg. Les deux sociétés de capital-investissement ont étudié les avantages d'une offre commune pour racheter Sandoz, qui pourrait être valorisé à environ 25 milliards de dollars (22,2 milliards d'euros), d'après les sources citées par Bloomberg. D'autres groupes seraient également sur les rangs pour mettre la main sur la filiale de génériques du géant suisse, selon Bloomberg, qui cite notamment Advent International et KKR. Ces discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et Norvartis n'aurait pas encore pris de décision finale sur la vente de son unité, indique l'agence de presse.

Concurrence sur les génériques

Novartis, qui cherche depuis deux ans à rendre Sandoz plus indépendant, avait annoncé en octobre dernier lancer une revue stratégique sur cette activité afin de maximiser la valeur pour les actionnaires. Cette branche, après des années de restructuration, subit une pression croissante sur les prix dans le secteur des médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine public.

En 2020, Sandoz a par ailleurs vu ses ventes stagner à 9,6 milliards de dollars. Les distanciations sociales liées à la pandémie de Covid ont en effet provoqué une baisse des ventes des médicaments contre la toux et le rhume.

En Bourse de Zurich, l'action Novartis a accéléré sa progression à ces informations et gagnait 1,37% mardi après-midi.