L’inflation allemande décélère moins vite que prévu

Les prix à la consommation harmonisés en Allemagne ont progressé de 5,1% sur un an et de 0,9% sur un mois en janvier, d'après la première estimation publiée lundi par Destatis, l'office fédéral de la statistique. En décembre, l'inflation allemande avait atteint 5,7% sur un an.

Cette décélération était attendue, mais elle n'est pas aussi rapide qu'espéré. Les économistes sondés par Dow Jones Newswire anticipaient une hausse de 4,4% des prix à la consommation sur un an en janvier et s'attendaient à ce que les prix restent stables sur un mois.

Le déclin du taux d'inflation provient d'un effet de base : la baisse temporaire de la TVA outre-Rhin au deuxième semestre 2020 n'est plus prise en compte, à partir de janvier 2022, dans la base de comparaison annuelle. En revanche, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et le niveau toujours élevé des prix de l'énergie, avec un baril de pétrole à 90 dollars pour le Brent, tirent les prix à la hausse.

Les taux des emprunts d'Etat repartent à la hausse

La publication de ces chiffres plus forts que les attentes a provoqué une tension des rendements obligataires. Les taux allemands à 10 ans sont repartis en territoire positif, à 0,03%. L'inflation allemande est d'autant plus attendue que la Banque centrale européenne tient jeudi sa première réunion de politique monétaire de l'année. La BCE aura en main les chiffres d'inflation en zone euro pour janvier, qui seront publiés le 2 février dans la matinée.

Les gouverneurs de la BCE sont divisés sur les perspectives d'inflation en zone euro et le caractère temporaire ou permanent de la hausse des prix, comme l'a montré le compte-rendu de sa réunion de décembre, publié le 20 janvier.

En données nationales non harmonisées, les prix ont augmenté en janvier de 4,9% sur un an en Allemagne et de 0,4% par rapport à décembre. Les économistes attendaient une hausse de 4,3% sur un an et un repli de 0,2% sur un mois.