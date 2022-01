Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fonds activiste suédois Cevian Capital a pris une participation indéterminée au capital de Vodafone afin de peser sur sa stratégie et d'amener l'opérateur britannique de télécommunications à restructurer son portefeuille d'actifs, rapportent lundi les quotidiens Financial Times et The Times....