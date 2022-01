Les actions rebondissent en attendant la Fed

Les places boursières européennes s’offrent un rebond technique mercredi après deux séances extrêmement volatiles et avant les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendues dans la soirée. L’indice Stoxx 600 regagne 2% tandis que l’Euro Stoxx 50 (plus concentré et sur les marchés euro) progresse de 2,3%. Le CAC 40 et le Dax 40 rebondissent de 2,1%.

Les valeurs cycliques et value soutiennent la tendance. Le secteur de l’énergie, qui bénéficie de la poursuite de la hausse des prix du baril de pétrole, affiche une nouvelle fois l’une des meilleures performances. Les valeurs bancaires sont également recherchées de même que les sociétés industrielles, dont l’automobile qui est considéré comme l’un des secteurs les plus faiblement valorisés. Les entreprises de loisirs et de voyages affichent la meilleure performance et leur plus forte progression depuis novembre 2020 portées par les compagnies aériennes. Les valeurs technologiques profitent également du rebond.

En attendant la Fed

Pour les stratégistes de Goldman Sachs et de Citi, il est temps de revenir sur les actions après la correction des derniers jours, sur fond d’inquiétude au sujet du resserrement monétaire et de tensions entre la Russie et l’Ukraine. En Europe, les principaux indices ont chuté de 4% lundi avant de se reprendre mardi. A Wall Street, l’indice S&P 500 perdait jusqu’à plus de 10% par rapport à son record et le Nasdaq plus de 16%. Pour Citi, les actions devraient trouver un support sur les niveaux actuels alors que les taux réels devraient se stabiliser.

Si la vaste majorité des économistes et des investisseurs anticipent un statu quo sur les taux d'intérêt ce mois-ci, la plupart d'entre eux estiment que la Fed va préparer les marchés à un premier relèvement du taux des fonds fédéraux en mars. Ils attendent également des indications sur le nombre de hausses des taux prévues cette année, ainsi que que sur le calendrier et le rythme de réduction du bilan de la Fed.

Wall Street est également attendu en forte hausse à l’ouverture, soutenue par le rebond en Europe mais également par les résultats et les perspectives de Microsoft. Les futures sur le Nasdaq anticipent un rebond de 2%. Et le S&P 500 est attendu en hausse de 1,4%. Après leur chute respective de 2,3% et 1,2% mardi.