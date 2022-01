Le marché primaire du crédit euro prend son envol

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après un début d’année calme, le marché primaire de la dette corporate en euros décolle en flèche. En une semaine, ces émetteurs ont placé plus de 22 milliards d’euros sur ce marché (investment grade, IG, et high yield). Avec plus de 20 milliards d’euros levés en IG, le marché primaire euro...