Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La plateforme FTX vient de dévoiler sa nouvelle unité de capital-risque, FTX Ventures. Disposant d'un capital de départ 2 milliards de dollars, ce fonds investira dans les startups blockchain et plus particulièrement dans les jeux et applications grand public du Web 3.0. FTX Ventures sera dirigé...