L’aluminium remonte vers ses records

La crainte d’un déficit majeur d’offre propulse les prix de l’aluminium à un plus haut de plus de deux mois. Sur le London Metal Exchange (LME), le contrat à trois mois est revenu, au cours de la première semaine de l’année, au-dessus de 2.900 dollars la tonne, en hausse de plus de 4%, et de 10%...