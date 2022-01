La hausse des taux réels constitue un risque majeur pour les marchés

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le net rebond des taux longs depuis le début de l’année a commencé à distiller ses effets. L’impact le plus visible est le repli des valeurs de croissance et plus particulièrement du secteur technologique américain, ce dernier ayant jusqu'à présent tiré profit de la faiblesse des taux....