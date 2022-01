L'Opep+ avalise sa trajectoire d'augmentation de la production

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie, a décidé ce mardi de s'en tenir à sa trajectoire d'augmentation de la production de pétrole, car elle s'attend à ce que le variant Omicron n’ait qu’un impact de courte durée sur la demande énergétique mondiale. L’Opep+ est engagée depuis août 2021 sur une augmentation mensuelle de sa production de pétrole de 400.000 barils par jour (bpj). Ce rythme sera donc confirmé le 2 février lors de la prochaine réunion de l’organisation. Fin 2021, les États-Unis ont exhorté le cartel à pomper davantage de pétrole pour calmer la hausse des prix et aider l'économie mondiale à se remettre de la pandémie. Mais selon l’Opep+, le marché n'a pas besoin d’encore plus de pétrole. Suite à cette décision, les cours du baril de brut ont terminé en hausse mardi à New York: le contrat sur le baril de brut léger américain WTI pour livraison en février a gagné 1,2%, à 76,99 dollars.