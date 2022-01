TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour sa mise en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine des marchés financiers, vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars.

382 millions serviront à racheter des parts détenues par certains actionnaires de la structure TPG Operating Group, qui ne compte ni associés de TPG ni fondateurs, précise le fonds. 415 millions seront consacrés à acheter de nouvelles actions émises par TPG Operating Group.

China Life profitera de l'IPO pour vendre un peu plus de 5,5 millions d’actions TPG de classe A.

109 milliards sous gestion

En milieu de fourchette, TPG afficherait une valorisation de plus de 9 milliards de dollars.

Créé en 1992 à San Francisco, TPG gérait au 30 septembre 2021, selon les derniers chiffres disponibles, plus de 109 milliards de dollars, soit 81% de plus qu’en 2016.

TPG est le dernier des grands fonds de capital investissement américains à ne pas être coté en Bourse. Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle ou bien encore Ares sont tous traités à la Bourse de New York et affichent de très fortes progressions depuis leur cotation.