Le fonds britannique Third Point Investors Limited (TPIL), lié au hedge fund activiste américain Third Point de Dan Loeb, a annoncé la semaine dernière la démission du président de son conseil d'administration Steve Bates. Coté en Bourse depuis 2007, TPIL gère 650 millions de livres et investit...