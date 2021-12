TPG s’apprête à être coté en Bourse à son tour

TPG prépare à son tour son entrée à Wall Street. La société de capital-investissement américaine a soumis des documents pour une introduction en Bourse (IPO) aux États-Unis, selon un dossier réglementaire jeudi. Le temps commence à être compté pour elle face à des concurrents, qui sont pour la plupart déjà cotés.

La firme basée à Fort Worth (Texas) passera donc par une introduction en Bourse classique au Nasdaq, où elle entrera sous le symbole TPG sans s’allier à un véhicule d’investissement coté (Spac), comme elle l’avait envisagé.

Pour cette opération coordonnée par JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, TPG Capital BD LLC et BofA Securities, elle n'a pas encore révélé le nombre d'actions qu'elle envisage de vendre ni sa fourchette de prix indicative. Mais elle pourrait être évaluée à environ 10 milliards de dollars (8,84 milliards d'euros) lors de son IPO, avait rapporté le Wall Street Journal en juin dernier, citant des sources.

Fondé en 1992 par David Bonderman et Jim Coulter, le gestionnaire d’actifs a été lancé sous le nom de Texas Pacific Group à Mill Valley, en Californie. Son premier investissement majeur a eu lieu dans Continental Airlines, alors en faillite, en 1993. Il a su monter en puissance, en investissant dans des secteurs allant de la vente au détail à la santé.

Le bénéfice net attribuable aux participations majoritaires de TPG était de 1,7 milliard de dollars pour les neuf mois de 2021 clos en septembre, selon son dossier d’introduction.

Avec dans son portefeuille des actifs tels que Airbnb, Burger King, Uber Technologies et Spotify Technology, il gère maintenant environ 109 milliards de dollars d'actifs.

En préparant son introduction en Bourse, TPG espère s’inscrire dans le sillage d’une année d’introductions record, portées par les valeurs technologiques, qui ont bénéficié de l’effet confinement, profitable aux services en ligne et de e-commerce.

TPG compte aussi s’armer face à des rivaux qui ont pu monter en puissance, à coups de niveaux record d'introductions en Bourse et de transactions, ainsi qu'avec des rallyes boursiers éclatants.

Qui plus est, TPG est l’un des derniers grands fonds de capital investissement américains à ne pas être coté en Bourse. Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle ou bien encore Ares sont cotés à la Bourse de New York. Or, leurs actions ont toutes augmenté de 43% à 94% jusqu'à présent cette année.

Un phénomène également visible en Europe, comme l'illustre la récente introduction en Bourse de Bridgepoint. CVC, Ardian, et probablement L Catterton, pourraient eux aussi sauter le pas.