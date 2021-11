Vitol se renforce dans la distribution de carburants en Afrique

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Trois ans et demi après sa mise en Bourse à Londres et à Johannesbourg, Vivo Energy devrait bientôt quitter ces places boursières. Son premier actionnaire, le groupe néerlandais de négoce pétrolier Vitol, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de d’acquérir, via un véhicule d...