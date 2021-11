la Fed s'inquiète de l'inflation et envisage un «tapering» accéléré

Les membres de la Réserve fédérale (Fed) américaine se sont montrés préoccupés par l'accélération durable de l'inflation lors de leur dernière réunion de novembre, selon le compte-rendu publié mercredi. La Fed a amorcé en novembre la réduction des rachats d'actifs massifs mis en place pendant la crise sanitaire pour fluidifier le marché du crédit et favoriser l'investissement. Ce processus doit se terminer en juin prochain, mais plusieurs responsables souhaitent un retrait accéléré de cet assouplissement quantitatif afin de contrer le risque de dérapage de l'inflation. La Fed a réduit ses achats de titres de 15 milliards de dollars en novembre et a indiqué qu'une baisse de même ampleur interviendrait en décembre. La prochaine réunion de politique monétaire est prévue les 14 et 15 décembre prochains. Un doublement de ces coupes mensuelles mettrait fin au programme en mars, ce qui laisserait une fenêtre de tir à la Fed pour procéder à une première hausse de taux avant la fin du premier semestre. Le taux des fonds fédéraux a été ramené près de zéro en mars 2020 pour soutenir l'économie face à l'épidémie de Covid-19.