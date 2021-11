La consolidation dans les centres de données prend de l’ampleur

Le secteur des data centers américains s'agite. L'opérateur de centres de données CyrusOne a annoncé lundi qu'il allait être racheté par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) pour un montant de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), dette comprise. Selon les termes de l'accord, KKR et GIP paieront 90,50 dollars en numéraire par action CryusOne en circulation, un prix supérieur de 5,9% au cours de clôture de vendredi, qui s'établissait à 85,45 dollars. Le prix d'acquisition implique une capitalisation boursière de 11,49 milliards de dollars pour CyrusOne et la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022.

Après cette annonce, l'action CyrusOne gagnait 4,6% à 89,41 dollars lundi à Wall Street peu avant la clôture des Bourses européennes.

Quelques minutes auparavant, la société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données CoreSite Realty avait annoncé avoir conclu un accord en vue d'être rachetée par American Tower REIT dans le cadre d'une transaction d'environ 10,1 milliards de dollars, dette comprise. Le prix d'acquisition implique une capitalisation boursière de 7,51 milliards de dollars pour CoreSite. L'opération devrait être bouclée d'ici à la fin 2021 « ou peu après ».

American Tower a indiqué avoir obtenu un financement de JPMorgan pour cette transaction, qui devrait contribuer « modestement » aux résultats dans un premier temps, et être « de plus en plus rentable » par la suite.

Ces rachats sont les dernières opérations en date dans le domaine des centres de données, Blackstone ayant acheté QTS Realty Trust pour 10 milliards de dollars en juin dernier.