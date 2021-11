Les valeurs moyennes italiennes font mieux que le Nasdaq

Les promoteurs du marché des valeurs moyennes cotées à la Bourse de Milan ont été inspirés. Le compartiment Star est au marché actions italien ce que le Nasdaq est à Wall Street, non pas pour sa fibre technologique mais pour ses performances boursières.

Depuis sa création début 2001, l’indice FTSE Italia Star est proche de l’indice américain. «Sur le long terme, l’indice Star est l’un des meilleurs indices avec un rendement total de 743% depuis son lancement», relève Gilles Guibout, responsable actions Europe chez Axa IM. Sur la même période l’indice Nasdaq affiche un gain total de 773% en euros. En Europe, seul le MDax (+733%), l’indice allemand des valeurs moyennes, rivalise avec le benchmark italien.

Le compartiment Star accueille des PME de secteurs très variés dont Amplifon, les éditions Mondadori ou l’aéroport de Bologne. Les dernières introductions ont été dans le secteur de la santé, la technologie, l’industrie ou les biens de consommation. La grande différence avec d’autres compartiments est que les entreprises du marché Star doivent respecter des critères de gouvernance et de liquidité. «Ce compartiment a imposé avant l’heure des critères ESG, ce qui explique une partie de son succès», relève le gérant. Il bat également les autres indices smallcaps italiens : +450% pour l’indice Star depuis 2013 contre 17% pour l’indice FTSE Italia Mid Cap.

Plus récemment, l’indice a aussi bénéficié de la bonne tenue des marchés actions européens et plus particulièrement italien. Depuis mars 2020, et le rebond du marché, l’indice FTSE Italia Star fait mieux que la plupart des autres indices, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ainsi qu’en Chine. Sur un an, soit depuis l’annonce sur les résultats du vaccin Pfizer, l’indice italien gagne 67% contre 39% pour le Nasdaq.

«Le beta du marché italien est plus élevé, il a donc tendance à amplifier les mouvements sur les marchés actions en zone euro», souligne Gilles Guibout. L’Europe boursière profite la reprise de la croissance mondiale. Mais le marché italien bénéficie aussi d’une conjoncture domestique favorable et d’un contexte politique positif grâce à la crédibilité apportée par Mario Draghi, le président du conseil. L’activité sur le marché a aussi été animée par une vague d’introductions cette année à la Bourse de Milan : 32 contre 22 sur l’ensemble de 2020. De plus, les valeurs italiennes ont profité d’un afflux de liquidités après une nouvelle évolution du plan d’épargne actions, le PIR, bénéficiant aux smallcaps.