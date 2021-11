Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

De New York à Paris, en passant par Francfort, les records ne cessent de tomber sur les places boursières. En Europe, l’indice CAC 40 a battu un record vieux de 21 ans et franchi la barre des 7.000 points. A Francfort, l’indice Dax 40, et à Amsterdam l’AEX, qui étaient déjà parvenus ces derniers...