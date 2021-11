La fièvre des actions remonte

Les actions ont débuté le mois de novembre sur les chapeaux de roue surfant sur l’euphorie qui les a portés en octobre. A Wall Street, comme sur les places européennes, les records tombent. A Paris, l’indice CAC 40 a battu mardi un record vieux de plus de 20 ans en clôture.

Octobre a été marqué par un regain d’appétit pour le risque. Les actions ont regagné le terrain perdu le mois précédent, et ce malgré les craintes d’une inflation plus transitoire qu’initialement anticipé. La valse des prix se reflète surtout dans le nouveau bond des matières premières. Les cours du pétrole, portés par la forte demande, affichent encore la meilleure performance mensuelle (+11,4% pour le baril de WTI et +7,5% pour le Brent), portant à 72,2% et 62,9% leurs gains cette année. L’ensemble des matières premières reste bien orienté à l’image du cuivre (+6,8% en octobre) et de l’argent (+7,8%).

«Les matières premières ont réalisé à nouveau des performances solides, tandis que les actions ont également rebondi après leurs pertes de septembre, observe Henry Allen, analyste chez Deutsche Bank. Cependant, de nouveaux signes d'inflation ont pesé sur les obligations souveraines, tandis que d'autres actifs dont le crédit high yield et la dette émergente ont aussi perdu du terrain.»

Malgré les craintes d’inflation, qui ont surtout affecté les marchés de taux avec un rendement du Treasuries 10 ans en hausse de 6 points de base à 1,55%, les investisseurs ont été rassurés par les résultats du troisième trimestre, notamment à Wall Street (lire par ailleurs). L’indice S&P 500 termine le mois au plus haut après un gain de 7%, sa meilleure performance mensuelle cette année et depuis novembre 2020. Les secteurs de la consommation discrétionnaire et de l’énergie ainsi que le style croissance ont été les plus performants en octobre. Le Nasdaq affiche la meilleure performance sur les actions (+7,3%) mais reste sous son record. Ce bond des actions s’est fait parallèlement à une forte baisse de la volatilité, l’indice Vix revenant à 16.

Mais tous les marchés actions n’ont pas profité de cette euphorie. Les analystes de S&P Global relèvent la mauvaise orientation de l’Amérique latine et notamment du Brésil (-11%). En Asie, Hong Kong a un peu rebondi (+3,3%) en octobre mais reste l’une des rares grandes places dans le rouge cette année (-4,5%). L’indice S&P 500 gagne 24% depuis janvier et le Stoxx 600 prend 22,4%.