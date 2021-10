Près d’un million de traders ont succombé à la folie GameStop

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

De 10.000 à plus de 900.000. C’est la croissance exponentielle du nombre de traders qui ont spéculé sur l’action GameStop entre le début et la fin du mois de janvier 2021. Du jamais-vu, même pendant la bulle internet de 2000. La Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur boursier...