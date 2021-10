Jean Castex annonce une « indemnité inflation » exceptionnelle de 100 euros

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir lors du journal télévisé de TF1 qu'une «indemnité inflation» exceptionnelle de 100 euros serait versée aux 38 millions de Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois - et pas seulement les automobilistes - afin de les aider à faire face à la hausse des prix, de l'essence notamment. Cette indemnité, qui sera automatique, sera versée à compter de décembre, a précisé Jean Castex. Cette mesure a été arrêtée par le gouvernement pour rendre du pouvoir d'achat aux Français face à la flambée des prix aux stations-service. Ce dispositif concernera les salariés (sur leur fiche de paie de décembre, via leur employeur), les indépendants (via l'Urssaf), les chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux (via Pôle Emploi) ou encore les retraités.