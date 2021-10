Le patron de Virtu Financial défend le libre jeu des marchés actions

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Doug Cifu n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Le directeur général de Virtu Financial, l’un des plus gros teneurs de marché au monde, intervenait en vidéo à l’occasion de l’AM Tech Day que L’Agefi organisait à Paris le 5 octobre. Et il s’est livré à un vibrant plaidoyer pour l’efficience des...