L'action Antin flambe de 25% pour son premier jour de cotation à Paris

Le fonds français d'infrastructures Antin Infrastructure Partners connaît une hausse tonitruante pour son premier jour de cotation sur Euronext Paris. L'action s'échangeait à 29,74 euros en début de séance, soit 24% de plus que le prix d'introduction de 24 euros communiqué jeudi soir.

Ce prix de 24 euros se situait déjà en haut de la fourchette proposée aux investisseurs. L'opération «a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier plan. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros», assurait jeudi Antin IP dans un communiqué. A ce montant s'ajoutent 200 millions d'euros d'actions cédées par les actionnaires.

Le cours de bourse atteint par Antin valorise la société à plus de 5 milliards d'euros, pour des actifs sous gestion d'un peu moins de 20 milliards d'euros.

Ces premiers pas réussis en Bourse mettent fin à une série d’introductions à Paris ces derniers mois qui se sont soldées par une baisse du cours des titres introduits. Certains professionnels parlant même de « malédiction ». Dernière en date avant Antin, Exclusive Networks, qui a fait ses premiers pas sur Euronext mercredi, affiche ce vendredi une baisse de plus de 3% depuis son introduction.

Statut à part

Le statut de société d’investissement d’Antin en fait toutefois une valeur à part. Les fonds de private equity, qui se révèlent de plus en plus nombreux à opter pour une cotation, sont aujourd’hui particulièrement prisés des investisseurs. A Londres, le Fonds Bridgepoint, qui est entré a la Bourse de Londres au mois de juillet, avait aussi, par exemple, vu son cours s’envoler de plus de 25% dans les premiers échanges. Aujourd’hui, l’action du fonds britannique cote toujours 20% au-dessus de son cours d’introduction.