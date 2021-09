Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O espère voir une start-up ou une autre pépite technologique française entrer au CAC 40 d'ici 2025. « L’objectif n’est plus d’avoir 25 licornes [entreprises valorisées plus d'un milliard d'euros] d’ici 2025 (on en a déjà 18-19), mais d’en avoir une qui...