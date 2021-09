Un faux communiqué de Walmart agite l’univers crypto

En moins d'une heure, lundi après-midi, la valeur du litecoin a bondi de 35%... avant de rechuter de 25%. Le tout sur la base d'une rumeur d'adoption par Walmart, le plus grand groupe de distribution des Etats-Unis, de cette cryptomonnaie distribuée sous licence libre et techniquement similaire au bitcoin. Mais la nouvelle était fausse. Un communiqué de presse de Walmart diffusé par GlobeNewswire annonçait un partenariat effectif à partir du 1er octobre. Plusieurs médias, dont CNBC et Reuters, ont repris l'annonce dans la foulée, faisant s'envoler le cours du litecoin. Le compte officiel Twitter de la cryptomonnaie a également relayé la nouvelle. Toutes les autres cryptomonnaies progressaient dans le sillage du litecoin. Un porte-parole de Walmart a confirmé quelques minutes plus tard que le communiqué n'était pas authentique, provoquant le décrochage du litecoin.