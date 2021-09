Les cycliques sont prêtes à une nouvelle rotation

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le pic de croissance, la baisse des taux longs et le sentiment que l’inflation sera transitoire ont fait voler en éclat avant l’été le thème de la reflation. Une nouvelle vague de Covid-19, provoquée par le variant Delta, et le ralentissement de la croissance chinoise n’ont pas non plus favorisé...