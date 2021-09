Antin lance son projet d’introduction à la Bourse de Paris

Antin Infrastructure Partners a annoncé ce vendredi matin dans un communiqué avoir passé la première étape de son projet d’introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris avec l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette introduction en Bourse « vise à accélérer la stratégie de croissance dans une classe d’actifs essentielle et en expansion rapide, développer ses stratégies actuelles et futures, renforcer la marque Antin, se donner une plus grande flexibilité stratégique et permettre à Antin de continuer d’investir à la fois en carried interest et en co-investissements dans ses futures séries de fonds », explique le fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures.

350 millions d'euros d'argent frais

Cette opération comprendra une augmentation de capital d’environ 350 millions d'euros via l’émission de nouvelles actions, ainsi qu’une cession limitée d’actions existantes par ses cofondateurs, précise le fonds d’investissement. « A l’issue de l’introduction en Bourse, les co-fondateurs et les partners actuels d’Antin conserveront une participation majoritaire et resteront fortement engagés dans la société », ajoute Antin dans son communiqué. L’opération sera dirigée par JPMorgan et Morgan Stanley, tandis que BNP Paribas, BofA et Citigroup seront teneurs de livre associés.

Antin gère 19,9 milliards d'euros d’actifs au 30 juin 2021. Le fonds créé par Alain Rauscher et Mark Crosbie en 2007 est présent en Europe et aux Etats-Unis. Antin est en train d'ouvrir son premier bureau asiatique à Singapour.

Avec cette mise en Bourse, Antin suit une tendance de plus en plus courante dans l’univers du private equity. Mis à part TPG, qui réfléchit encore à cette option, tous les grands fonds américains sont déjà cotés en Bourse. Le mouvement se développe aussi en Europe, avec par exemple la mise en Bourse récente de Bridgepoint.