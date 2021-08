L’or est victime d’un flash crash

Début de semaine difficile pour les métaux précieux. L’or et l’argent ont connu un mini flash crash lundi matin lors de l’ouverture de la séance en Asie. Le métal jaune a perdu jusqu’à 4,1%, soit un recul de plus de 70 dollars, en quelques minutes, à 1.692 dollars. Un point bas depuis mars dernier. L’argent n’était pas mieux loti avec une chute de 6,9%, à 22,70 dollars, soit un plus bas depuis décembre 2020.

«L'or a chuté en raison des inquiétudes suscitées par le resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) à la suite du solide rapport sur l'emploi de vendredi», expliquent les stratégistes de Deutsche Bank. Une situation exacerbée par la faible liquidité sur le marché en Asie (lundi était férié à Singapour et au Japon) qui plus est au mois d’août. Ce type de flash crash n’est pas rare en début de séance en Asie. La livre sterling en avait fait les frais en octobre 2016.

Des traders faisaient état de ventes panique de la part des investisseurs qui n’avaient pu le faire vendredi après les chiffres de l’emploi américain. Le métal était déjà en repli de 2,5% vendredi. Sur les marchés futures plus de 3.000 contrats, représentant plus de 500 millions de dollars de valeur notionnelle, ont changé de main en quelques minutes, rapporte Bloomberg. De quoi provoquer ce type de mouvement dans un marché très peu liquide.

L’annonce de créations d’emplois supérieures aux attentes en juillet aux Etats-Unis et d’une baisse plus importante que prévu du taux de chômage a relancé les anticipations de tapering (réduction des achats d’actifs) de la Fed, renforçant le message du président de la Fed de Dallas sur un tapering plus tôt que tard. Les injections massives de la Fed, via les programmes d’achats d’actifs, ont nettement favorisé la bonne performance de l’or l’an dernier. La correction sur les marchés de taux vendredi (la hausse des taux réels notamment, à laquelle l’or est particulièrement sensible) ainsi que le raffermissement du dollar ont aussi contribué au repli des métaux précieux.

La perspective d’une annonce par la Fed du début du retrait de son soutien à l’économie lors du symposium annuel de Jackson Hole fin août fait son chemin et pourrait continuer de peser sur l’or. C’est désormais le principal moteur de son évolution. Lors du tapering de 2013, le métal jaune avait dévissé de près de 20%. A moins que le contexte actuel d’incertitude sur la croissance mondiale en raison du variant Delta ne serve de soutien. Les deux métaux ont quelque peu réduit leur repli dans la journée à 1.729,50 dollars (-1,9%) pour l’or et 23,47 dollars (-3,5%) pour l’argent.