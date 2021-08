Les bons résultats trimestriels stimulent les marchés

Les marchés actions viennent de boucler leur meilleure semaine depuis plusieurs mois, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou au Japon, avec une pluie de nouveaux records à la clé, stimulés par les bons résultats publiés au deuxième trimestre. «Les entreprises ont délivré de très bons résultats», relève Mislav Matejka, stratégiste actions chez JPMorgan.

Cette performance n’est guère étonnante dans les phases de reprise comme actuellement, ce qui avait déjà été le cas après l’éclatement de la bulle internet en 2000 et la crise financière de 2008, soulignent les stratégistes de Société Générale CIB (SG CIB). Ce d’autant que l’effet de base est extrêmement favorable après le creux du deuxième trimestre 2020 en pleine crise du Covid. Cette saison de résultats, la meilleure après celle du premier trimestre cette année, est d’autant plus exceptionnelle que les prévisions des analystes ont largement été dépassées malgré des anticipations déjà très élevées.

Prévisions dépassées

Pour les trois quarts des entreprises ayant déjà publié leurs comptes trimestriels, la croissance bénéficiaire bondit à 98% sur un an aux Etats-Unis et de 157% (+132% hors énergie) en Europe, selon les stratégistes de Barclays. 87% d’entre elles ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes outre-Atlantique et 64% en Europe. Des chiffres records. La tendance est identique au niveau des chiffres d’affaires. La croissance est également au-delà des prévisions au Japon. Les secteurs cycliques sont particulièrement en vue avec en Europe les matériaux et la consommation discrétionnaire comme gros contributeurs, de même que l’énergie et les financières.

«Ces bons résultats ne sont pas une surprise et apportent un soutien fondamental bienvenu aux marchés actions compte tenu des risques macroéconomiques actuels», note Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. L’un des principaux étant le variant Delta et ses conséquences sur la croissance mondiale.

Perspectives favorables

Le message favorable envoyé par les dirigeants quant aux perspectives des prochains trimestres renforce le sentiment positif. De quoi éclipser un effet de base qui sera désormais moins favorable. «Trois quarts des entreprises ayant publié leurs résultats ont revu en hausse leurs prévisions», selon JPMorgan. Là encore, un record. «Ces meilleures perspectives se traduisent par des estimations plus élevées avec des prévisions de bénéfices par action relevées depuis le début de la saison», observe Emmanuel Cau, et ce pour le troisième et le quatrième trimestre. Les perspectives d’amélioration des marges sont également en hausse. L’Europe devrait afficher une croissance plus forte car sa reprise est en retard par rapport à celle des Etats-Unis ou de la Chine. Goldman Sachs vient de relever ses prévisions d’évolution du S&P 500 d’ici la fin de l’année en raison de la bonne tenue des résultats.

«Le ‘momentum’ des résultats reste une donnée clé pour la performance des marchés actions», relève le stratégiste de Barclays. La poursuite du rebond des résultats est d’autant plus importante que les valorisations sont élevées, ajoutent les stratégistes de SG CIB. En Europe, l’indice Stoxx 600 se paye près de 17 fois les bénéfices estimés pour 2021, soit une surcote de 20% par rapport à sa moyenne à 10 ans. SG CIB prévient toutefois que le rythme des résultats risque désormais d’être plus compliqué à tenir alors que la reprise est déjà bien engagée et que la croissance a probablement atteint son pic dans certaines régions.