Eurazeo a annoncé mercredi que son actif net réévalué (ANR) par action avait augmenté de 18% au premier semestre par rapport à fin décembre 2020 et de 42% sur un an, atteignant un plus haut historique. Son ANR s'est établi à 99,1 euros par action à fin juin. La société d'investissement précise...