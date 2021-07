Mubadala se fait une place au capital du fournisseur de services financiers Apex

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans la gestion d’actifs, certains «vendeurs de pelles et de pioches» sont aussi experts en création de valeur. C’est le cas d’Apex Group, structure bermudienne créée en 2003 et spécialisée dans les services liés à la gestion financière. Entre 2017 et 2021, le montant de ses fonds sous...