La BCE pourrait dévoiler dès aujourd’hui sa nouvelle revue stratégique

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait prendre tout le monde de court. L’institution s’apprêterait à dévoiler avec deux mois d’avance sa nouvelle revue stratégique, a dévoilé le Financial Times, tenant ses sources de deux personnes impliquées dans les discussions. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, pourrait annoncer les changements de stratégie dès ce jeudi lors d’une conférence de presse, si accord il y a, après un dîner entre les gouverneurs mardi et de nouvelles discussions mercredi, a confirmé une source proche du dossier à L'Agefi.

Depuis 2020, les dirigeants de la banque centrale réfléchissent à un aménagement de la stratégie, en vigueur depuis 2003. Mais la publication de la nouvelle revue stratégique de la BCE de manière anticipée surprend de nombreux observateurs tant les dissensions au sein du Conseil étaient encore nombreuses il y a un mois, notamment au sujet des objectifs d’inflation.

Cette nouvelle revue stratégique doit non seulement prendre en compte les enjeux climatiques qui sont apparus ces dernières années, ou encore aborder les problématiques des coûts des logements, mais aussi revoir l'objectif d’inflation de la banque centrale. Actuellement, la BCE vise un niveau d’inflation «proche mais inférieur à 2%». Pour les marchés, cela induit une cible d’inflation implicite autour de 1,8%. La nouvelle revue viserait à simplifier le message en définissant un niveau explicite de 2%, avec une possibilité de dépasser ou d’être sous cet objectif pendant un certain temps.

Certaines sources contactées par L’Agefi et qui n’auraient jamais parié sur un compromis aussi rapide, redoutent que les banquiers centraux soient tombés d’accord sur des évolutions «a minima», sans prise en compte de souplesse aucune. Il est vrai que, avec l’ajout d’un équivalent loyer pour les propriétaires dans l’indice des prix harmonisé (HICP), ce qui représenterait entre 10 et 30 points de base d’inflation supplémentaires, le passage de 1,8% à 2% ne changerait alors pas forcément grand-chose. Pour certains, qui craignent une véritable déception, la BCE n’aurait d’ailleurs pas vraiment fait le travail d’études et de consultation d’experts que la Fed avait mené en 2019-2020 avant d’innover largement dans sa stratégie monétaire présentée le 28 août à Jackson Hole, davantage tournée vers le retour au plein emploi que vers l’inflation.