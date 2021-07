Une coalition d’investisseurs met les banques sous pression sur le climat et la biodiversité

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les belles paroles et objectifs à horizon lointain de décarbonation des banques ne suffisent plus aux investisseurs institutionnels, qui attendent désormais du concret. Dans une lettre adressée jeudi à 63 groupes bancaires internationaux, 115 sociétés de gestions et fonds de pension – gérant 4...