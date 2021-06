Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les partisans d’un arrêt du soutien des banques centrales dès que possible avancent souvent le lien entre la politique monétaire et les inégalités de revenu et de richesse, qui se sont amplifiées avec la crise du Covid-19. Ce lien est devenu évident, et un thème de plus en plus récurrent,...