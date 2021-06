Believe perd 10% pour sa première cotation

Débuts difficiles pour Believe à la Bourse de Paris. Les actions de l’éditeur et distributeur de musique ont ouvert à 18,4 euros ce jeudi matin sur Euronext Paris, en baisse de 5,6% par rapport au prix de l’introduction en Bourse (19,5 euros). Elles ont ensuite touché un plus bas de 17,2 euros, soit une chute de 11,77%.

Believe est la plus grosse introduction à la Bourse de Paris depuis le début de l’année, et la plus importante depuis celle de la Française des Jeux fin 2019.

Cette opération était considérée comme un bon test pour apprécier l’appétit des investisseurs pour ces nouveaux dossiers, alors que plusieurs autres entreprises de la French Tech visent également la Bourse dans les prochains mois.