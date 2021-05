Les valeurs de croissance font déraper les Bourses européennes

Les principaux marchés d'actions européens baissent nettement mardi, dans le sillage du repli accusé la veille à Wall Street, en particulier sur l'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques. Les investisseurs craignent qu'une accélération de l'inflation n'entame les bénéfices à venir, ce qui devrait les tenir éloigner des valeurs de croissance.

A 12h20, l'indice Stoxx Europe 600 perdait 2,1%, à 436,3 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 reculaient de 2% chacun. Le DAX 30 à Francfort lâchait 2,3%, et le FTSE 100 de Londres abandonnait 2,2%.

A Wall Street, le contrat à terme sur le Nasdaq 100 reculait de 1,3%. Ceux sur l'indice Dow Jones (DJIA) et le S&P 500 cédaient 0,5% et 0,8%, respectivement.

L'augmentation du salaire horaire des salariés du secteur privé aux Etats-Unis, la hausse des prix des matières premières et les difficultés de la chaîne logistique nourrissent les craintes d'une accélération de l'inflation, qui se répercuterait sur les ménages et les bénéfices des entreprises.

Dans ce contexte, « les heures qui nous séparent de la publication mercredi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis devraient être tendues », prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

En Chine, les prix à la production ont progressé de 6,8% sur un an en avril, après avoir progressé de 4,4% en mars, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques.

Les craintes d'inflation ont fait passer au second plan un autre indicateur habituellement très suivi par les investisseurs, l'indice allemand ZEW. L'indice a atteint en mai son plus haut niveau depuis plus de 20 ans, à 84,4 contre 70,7 en avril. « Le ralentissement de la troisième vague de Covid-19 a rendu les experts des marchés financiers encore plus optimistes », selon Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.