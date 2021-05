Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’entreprise de services numériques INTM réorganise son capital. Son dirigeant-fondateur Georges Awad vient de prendre la majorité capitalistique de son groupe et de s’ouvrir à deux partenaires financiers. Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement investissent respectivement 14,2 et 4,8...