Oddo BHF s’apprête à reprendre le cash actions de Commerzbank

Oddo BHF complète son maillage pan-européen dans le courtage actions. La banque franco-allemande négocie la reprise des activités de cash actions de Commerzbank, a confirmé une source proche du dossier à L’Agefi. Le groupe allemand pourrait annoncer la conclusion de ce partenariat dans la semaine, peut-être dès mardi. Oddo BHF ne fait pas de commentaires.

Commerzbank emploierait un peu moins de 100 collaborateurs dans la recherche et l’intermédiation actions, selon Bloomberg, qui a révélé l’information. Le dauphin de Deutsche Bank est engagé dans une énième restructuration sous la houlette de son nouveau patron, Manfred Knof.

A la différence des derniers partenariats qu’Oddo a signés, celui-ci ne vise pas à accroître la couverture géographique du broker et ses capacités de recherche financière. Le groupe est déjà présent outre-Rhin grâce à BHF Bank. L’intérêt d’un accord avec Commerzbank réside dans la clientèle de la deuxième banque allemande, qui pourra désormais traiter sur la plate-forme d’Oddo BHF.

Trois accords en un an

Le groupe dirigé par Philippe Oddo a franchi un cap dans le courtage et concrétisé cette stratégie de partenariats en reprenant le cash actions de Natixis en 2018. En septembre 2020, il s’est associé au néerlandais ABN Amro pour couvrir le Benelux, avec un modèle un peu différent, la création d’une société commune. Un mois plus tard, c’est l’espagnol BBVA qui s’est allié au groupe. Parmi les grands marchés européens, ce dernier lorgne encore l’Italie et le nord de l’Europe.

Comme Kepler Cheuvreux, l’autre grand indépendant du secteur, Oddo BHF a profité du retrait des banques ne disposant plus de la taille critique sur ce marché. Il est difficile de gagner de l’argent dans la recherche et l’intermédiation actions, et la réglementation européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2) a achevé de bouleverser l’économie de cette activité. Le secteur n'en finit pas de bouger, comme l'illustre, dans l'autre sens, la prise de contrôle à 100% d'Exane par BNP Paribas, annoncée en mars.