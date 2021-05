Archegos s’oriente vers la faillite

Le clap de fin approche pour Archegos Capital Management. Le family office dirigé par Bill Hwang se prépare à faire faillite, a révélé le Financial Times, alors que les banques qui lui procuraient des financements pour ses investissements veulent récupérer leur argent. Archegos a recruté des conseils en restructuration pour l'aider à répondre aux demandes des banques et à gérer l'extinction de ses opération, ajoute le FT. Les pertes totales des banques dans cette affaire s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Credit Suisse est la plus touchée, avec 4,8 milliards de dollars de pertes au premier trimestre liées au hedge fund. Plusieurs dirigeants de la banque ont été remerciés. Nomura a perdu 2,3 milliards de dollars sur le trimestre.