Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) détenait au 8 avril 5,03% du capital et 4,53% des droits de vote du spécialiste du génie électrique et mécanique Spie, selon une déclaration transmise à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et publiée jeudi. Dans la même déclaration, le fonds...