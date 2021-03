Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a terminé en forte hausse vendredi, soutenue par les valeurs de l'énergie et les financières, alors que les investisseurs se montrent plus confiants dans la reprise de l'économie. Le marché a profité également de la décision de la Réserve fédérale (Fed) de lever les limites...