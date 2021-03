L’embouteillage dans le canal de Suez porte un coup au commerce mondial

Le porte-conteneurs Ever Given coincé dans le canal de Suez.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Près d’une semaine après s’être mis en travers du canal du Suez, le porte-conteneurs MV Ever Given de 400 mètres de long bloque toujours cette voie maritime stratégique entre l’Europe et l’Asie. Les opérations de sauvetage pourraient prendre plusieurs jours. Près de 400 navires sont en attente de...