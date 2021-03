Les obligations à taux variables ne font pas recette

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le marché de la dette en euro pour les entreprises (corporates) semble ignorer la hausse des taux longs et les craintes d’inflation. Il vient d’enregistrer l’une de ses meilleures semaines cette année avec 11 milliards d’émissions en investment grade et 4 milliards en high yield. Et presque...