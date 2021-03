La contre-performance des marchés de taux est historique

Les marchés de taux américains sont en passe de réaliser l’un des pires débuts d’année de l’histoire. Les stratégistes de Deutsche Bank relèvent que la performance totale des Treasuries à 10 ans sur les deux premiers mois de l’année n’a été plus mauvaises qu’à deux reprises : en 1980 et en 2009. S’ils continuent au rythme actuel, ce qui est probable car le Congrès américain devrait adopter le vaste plan de soutien de Joe Biden, ce sera l’un des pires premiers trimestres. Après avoir grimpé de 15 points de base (pb) en janvier, le taux 10 ans a pris 34 pb en février et déjà 16 pb en une semaine en mars. Il est revenu hier non loin des plus hauts de la fin de semaine passée (1,62%). Deux adjudications de Treasuries et la publication des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis pour février pourraient accentuer la correction.

De nombreux stratégistes taux ont revu leurs anticipations pour le 10 ans américain à 1,9%-2% en fin d’année. Le marché cherche désormais à tester la Fed qui laisse pour le moment la hausse se poursuivre. Le marché de taux américain n’est pas le seul à avoir souffert dans ce mouvement de reflation. «Le mouvement sur les taux en février a rappelé le côté obscur de la duration, relèvent les stratégistes de Bank of America. De nombreux segments des marchés de taux affichent des baisses dignes des actions comme jamais auparavant ». Les Gilts à plus de 25 ans ont baissé de 14% depuis mi-décembre, les obligations souveraines du Canada à long terme de 12%, note BoA. L’emprunt à 100 ans émis par l’Autriche a lui chuté de plus de 25%.