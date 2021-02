Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le message de la Réserve fédérale américaine, réitéré cette semaine par son président Jerome Powell devant le Congrès, et d’autres membres du comité de politique monétaire (FOMC), est clair : il est trop tôt pour discuter de la réduction du QE, et encore plus de l'augmentation des taux. «Pourtant...