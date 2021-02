Le bitcoin a chuté en dessous des 50.000 dollars dans la journée de lundi, atteignant son plus bas niveau depuis mi-février. Les investisseurs s'inquiétaient que son prix puisse devenir trop élevé, à un rythme trop rapide. Autre facteur, Elon Musk, le patron du constructeur automobile Tesla, a déclaré sur Twitter samedi que les prix du bitcoin «semblent élevés» après que la cryptomonnaie ait atteint un autre record la semaine dernière, dépassant vendredi les 1.000 milliards de dollars de capitalisation. «L'argent n'est que des données qui nous permettent d'éviter les inconvénients du troc», a tweeté Elon Musk. Dans un autre tweet, il a ajouté, «cela dit, le BTC et l'ETH [bitcoin et ethereum, ndlr] semblent élevés, lol».